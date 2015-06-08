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عميد طب بني سويف: مستشفى الجامعة تبذل كل العناية في التعامل مع المرضى

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عميد طب بني سويف: مستشفى الجامعة تبذل كل العناية في التعامل مع المرضى عميد طب بني سويف: مستشفى الجامعة تبذل كل العناية في التعامل مع المرضى

أ.د منصور حسن عميد كلية الطب

 

صرح أ.د منصور حسن عميد كلية الطب البشري بجامعة بني سويف ورئيس مجلس إدارة مستشفى  جامعة بني سويف ، بأن المستشفى تقوم بجميع أقسامها بما فيها قسم الطوارئ بإستقبال جميع الحالات التي تتلقاها وبذل كل العناية اللازمة والضرورية للتعامل مع الحالات من الناحية التقنية والفنية والطبية، والتي تمليها أخلاقيات ومبادئ المهنة.

فقد إستقبلت المستشفى المريض يوسف رمضان حامد الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، والذي يقيم بقرية بليفيا وقد أصيب في حادث تصادم بعد دخوله مستشفى التأمين الصحي ببني سويف.

ولم يتم تفعيل البروتوكول المبرم بين المستشفى الجامعي ومستشفى التأمين الصحي بإستقبال المريض بمستشفى التأمين الصحي لعمل الإسعافات الأولية والأشعة اللازمة وفي حالة الإحتياج إلى تدخل جراحي يتم التنسيق مع قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي بتجهيز مكان له في العمليات والرعاية المركزة بعد إجراء العملية إلا أن المريض حضر إلى مستشفى الجامعة بدون سيارة إسعاف وبدون تقرير طبي من مستشفى التأمين الصحي وبدون طبيب مرافق.

وقد تم التعامل مع الحالة بمستشفى الجامعة بعمل الإسعافات الأولية مع تركيب أنبوبة حنجرية وعمل أشعة مقطعية على المخ والصدر وتبين فيها عدم الحاجة إلى أي تدخل جراحي بالمخ ولكن الحالة العامة السيئة للمريض الناتجة عن وصوله متأخراً أدى إلى توقف في القلب ثلاث مرات مع قيام الأطباء بعمل إنعاش للقلب إلا أنه في المرة الأخيرة لم يستجب القلب لحالة الإنعاش وتوفي المريض.

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