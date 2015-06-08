السيسي يستقبل رئيس «روزاتوم» الروسية العاملة في بناء المحطات النووية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم سيرجي كريينكو رئيس مجلس إدارة مجموعة “روزاتوم” الروسية العاملة في مجال بناء المحطات النووية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب الروسي كيريل كوماروف نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، والقائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس إدارة مجموعة “روزاتوم” نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيداً بالتقدم الذي تحرزه العلاقات المصرية الروسية، ومنوهاً على استعداد بلاده للمساهمة في تلبية احتياجات مصر من الطاقة، ولاسيما في المجالات التي تتميز فيها روسيا، ومن بينها إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

وأعرب الرئيس عن خالص تقديره للرئيس بوتين على المستويين الشخصي والرسمي، منوها إلى العلاقات التاريخية الممتدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً لتوفير احتياجاتها من الطاقة، سواء كان ذلك على صعيد الاحتياجات المحلية للمواطنين، أو على مستوى الوفاء بمتطلبات الاستثمار والمشروعات الجديدة التي تتم إقامتها في مصر.

وأشار الرئيس إلى المشروعات المشتركة التي تم تنفيذها بين البلدين كانت دوماً من أبرز الإنجازات التي شهدها التعاون المصري الروسي على مر التاريخ، كما أنها تمثل رمزاً لاعتزاز الشعب المصري بالصداقة المصرية الروسية.

وقدم رئيس مجلس إدارة مجموعة “روزاتوم” عرضاً مقترحاً لإنشاء محطة طاقة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء وفقاً لأحدث نظم التكنولوجيا العالمية، منوهاً إلى أن المحطة ستضم أربع وحدات لإنتاج الطاقة الكهربائية بإتباع أعلى معدلات الأمان النووي.

كما سيساهم المشروع في توفير عشرين ألف فرصة عمل في مجال البنية التحتية، وستة آلاف فرصة عمل في مرحلة التشغيل، فضلا عن تقديم منح تدريبية في المجال النووي لألف طالب مصري في الجامعات الروسية.

وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق على مختلف المستويات خلال المرحلة المقبلة، وفي إطار حرص مصر على اختيار أفضل العروض الدولية المقدمة لها لإنشاء محطة الطاقة النووية بأقل تكلفة ممكنة ووفقاً لأفضل المعايير الدولية المعمول بها، على أن يتم التنفيذ في أقل فترة زمنية ممكنة.