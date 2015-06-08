“صحة المنوفية” تحيل العاملين بوحدات سيروهيت وكوم الضبع وكفر الباجور للتحقيق

قررت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة، إحالة عدد من العاملين بالنوبتجية بوحدات سيروهيت وكوم الضبع وكفر الباجور إلى الشئون القانونية بالمديرية للتحقيق معهم مع تشديد الجزاء نظراً لعدم تواجدهم بعملهم وقت النوبتجية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة تضمنت مستشفى منوف العام، حيث أشادت بإستكمال إنشاء مبنى الكلى والحضانات وتطوير قسم العلاج الطبيعي وإستكمال تركيب كابل الديزل وشبكة الغازات بمستشفى منوف العام .

كما تفقدت خط المياه الجديد بمستشفى الصدر بمنوف وطالبت بدهان المستشفى بالكامل وسرعة إخلاء حجرة جمعية أصدقاء الدرن.