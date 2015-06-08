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غدًا أولى جلسات قضية سب وقذف ”الغيطي” ضد أحلام

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غدًا أولى جلسات قضية سب وقذف ”الغيطي” ضد أحلام غدًا أولى جلسات قضية سب وقذف ”الغيطي” ضد أحلام

الإعلامي محمد الغيطي

 

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنح عابدين، أولى جلسات الجنحة التي أقامها الإعلامي محمد الغيطي ضد المطربة الخليجية أحلام الشمسي، يتهمها فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعى ويطالب بتعويض مادى قدره 2 مليون جنيه، وسيتم إعلان المطربة بالطرق الدبلوماسية عن طريق رئيس نيابة غرب القاهرة.

البداية عندما هاجمت الفنانة أحلام متسابقة تسمى ياسمينا ببرنامج “آرب جوت تالنت” والتي نالت إعجاب لجنة التحكيم، وهو ما دفع الغيطى للتعليق، وإستنكر رد فعلها تجاه المتسابقة قائلا ” أحلام مطربة مصطنعة بعد 5 آلاف عملية تجميل التي أجرتها”، وهو ما أثار غضب المطربة أحلام، وبدأت تنهال وبشدة على الغيطى بأفظع الألفاظ، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر” قائلة ” ونسيت أقولكم لو سمحتوا تقولوا له حاجة تانية أنت عبيط ؟ وقولولوا الملكه أحلام بتسلم عليك “.

ولم تكتف المطربة بل توجهت لحسابها الشخصى عبر “فيس بوك” ووجهت له رسالة شديدة اللهجة قائلة ” يلا يا غيطى أنا إماراتية بنت زايد ولا أعلم أنت أصلك مين ويكفى طائرتى الخاصة بالإضافة إلى مجوهراتى وجزمى يا جزمة أنت مقهور ليه”، وأضافت: ” وإذا وجدت نفسك عاطلاً فيسعدنى أن أضمك إلى طاقم خدمى”، وتابعت: “عشان تعمل نفسك شجاع أمام القناة تفوهت بهذا الكلام، أعتقد لو بكيت زى الحريم كانو زودوا راتبك “. ​

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