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الثوب الأنيق لإطلالة رمضانية رصينة

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الثوب الأنيق لإطلالة رمضانية رصينة الثوب الأنيق لإطلالة رمضانية رصينة

الإثنين 08-06-2015 11:27

بعيداً عن الفساتين والجلابيات التي تعتمدها أغلب السيدات لإطلالاتهن الرمضانية، لا غنى لنا عن الثياب الواسعة المريحة التي توفر لنا حرية الحركة وأناقة الشكل، وقد قدمت المصممة الشابة ود زاهد مجموعة عصرية جميلة من الثياب المناسبة لشهر رمضان المبارك .
اختارت المصممة الشابة الحرير الإيطالي كخامة أساسية لتصاميمها، واعتمدت الصبغات الموردة والرسومات الهندسية لتعبر عن روح الصيف وإشراقته، كما استوحت تصاميمها من الأشكال الهندسية واعتمدتها كخطوط أساسية لقصاتها.
شاهدي معنا أجمل الثياب الرمضانية من مجموعة ود زاهد وشاركينا برأيك.

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سيدتي