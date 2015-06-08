إطلالات أنيقة تزين السجادة الحمراء لحفل Tony Awards

في كل مرة تمد فيها السجادة الحمراء في أحد احتفالات هوليوود نشاهد أجمل الإطلالات من النجمات الحاضرات، فلا يوفرن جهداً للظهور بإطلالات مبهرة ومتجددة كل مرة، وقد ظهرت العديد من الإطلالات الملفتة في حفل Tony Awards الذي أقيم ليلة البارحة.

اختارت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez تصميماً مغايراً عن الفساتين الضيقة الشفافة التي تظهر بها عادة، فكانت متألقة بأسلوب ملكي جميل بفستان من Valentino نسقته بطريقة رائعة مع مكياج متقن وتسريحة شعر جميلة، أما الممثلة الشابة أماندا سايفريد Amanda Seyfried فقد ظهرت بفستان قصير يجمع بين اللونين الذهبي والأسود، فكانت إطلالتها بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه.

كما أعجبنا بإطلالة الممثلة فينيسا هادجنز Vanessa Hudgens التي اختارت فستاناً جميلاً تزينه طبعات صيفية أنيقة، وإطلالة آشلي تيسدل Ashley Tisdale بتصميمها العصري الفريد.

حضرت العديد من عارضات الأزياء المتألقات هذا الحفل، وكانت في مقدمتهن كيندال جينر Kendall Jenner التي لم تنجح في اختيار الإطلالة المثالية هذه المرة، فكانت أشبه بحلوى المارشملو بفستانها القصير من Calvin Klein، بينما تألقت صديقتها العارضة بيلا حديد Bella Hadid بفستان رائع بالأبيض والأسود بتفاصيل جميلة على الظهر.

لفتنا تنوع الألوان على السجادة الحمراء ليلة البارحة، فبين اللون الكحلي الذي اختارته جينيفر لوبيز Jennifer Lopez والذهبي الذي زين إطلالة أماندا سايفريد Amanda Seyfried ظهرت العديد من الألوان المشرقة كالأخضر اللماع في إطلالة آشلي غرين Ashley Greene والأحمر المشرق في إطلالة روز بايرن Rose Byrne والفوشي الجذاب في إطلالة روث ويلسون Ruth Wilson.

شاهدي معنا إطلالات النجمات ليلة البارحة في حفل توزيع جوائز Tony Awards، وشاركينا برأيك.

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