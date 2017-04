أجمل تصاميم المجوهرات من وحي الطبيعة!

يعود الفنانون بشكل مستمر إلى الطبيعة ليستوحوا منها أعمالهم الفنية الإبداعية، خصوصاً مصممي المجوهرات الذين ينجحون بمحاكاة الطبيعة بطريقة مُذهلة وتجسيدها على قطع نفيسة من الحلي بمساعدة الأحجار الكريمة الملوّنة والبرّاقة.

وفي هذا الموسم، كان هناك مجموعات كثيرة لأهمّ دور المجوهرات العالمية. استوحيت تلك الأعمال من الطبيعة بمختلف أوجهها، حيث رأينا الورود والأزهار لدى Louis Vuitton في مجموعة Monogram، ولدى Versace في مجموعة Medusa Idol، ولدى Chopard في مجموعة For You. لكنّهم استوحوا أحياناً من أعماق البحار كما لدى de GRISOGONO في مجموعة Melody of Colors أو لدى Van Cleef&Arpels في مجموعة Haute Joaillerie. وفي أحيان أُخرى، كانت السماء والنجوم هي مصدر الوحي الأساسيّ كما في مجموعة Cosmique من Chanel. وطبعاً، الحيوانات البرية كانت موضوعاً لعدد من دور المجوهرات مثل Cartier في مجموعة Panthere أو Van Cleef&Arpels في مجموعة Peau d’Ane.

سنتركك الآن مع أجمل تصاميم المجموهرات من عقود، وأقراط، وأساور وخواتم مستوحاة من الطبيعة لتختاري منها ما يُعجك ويُرضي ذوقك وحسّك الجمالي.

