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اختاري إطلالتك الرمضانية من مجموعات Resort 2016

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اختاري إطلالتك الرمضانية من مجموعات Resort 2016 اختاري إطلالتك الرمضانية من مجموعات Resort 2016

الإثنين 08-06-2015 16:18

قدمت دور الأزياء العالمية مؤخراً مجموعاتها الرائعة لموسم الرحلات Resort 2016، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك وجدنا أنظارنا تنجذب للتنسيقات الساترة والإطلالات الرزينة التي ستكون مثالية لشهر رمضان المبارك.

تميزت جميع التصاميم في هذه المجموعات بألوانها الصيفية المشرقة التي تضيء إطلالتك، فظهر اللون الوردي الجميل في إطلالات جميلة من Escada وMonique Lhuillier، وشاهدنا اللون الأصفر بطبعات جميلة للغاية في فستان رائع من Fendi وفستان آخر من Oscar de la Renta .

يجب أن لا تحصري اختياراتك في الجلابيات والثياب الطويلة خلال شهر رمضان، ويمكنك الحصول على إطلالة عصرية وناعمة بارتداء البنطلون الواسع الذي يعتبر كذلك واحداً من أبرز اتجاهات الصيف، وقد شاهدنا هذا النوع من البنطلونات في مجموعات مختلفة، منها: مجموعة Giorgio Armani، وBalenciaga، وغيرهما.

قدمنا لك في الصور أعلاه باقة من الإطلالات الجميلة بتنسيقات عصرية وساترة في الوقت نفسه لتكون متناسبة مع أجواء شهر رمضان المبارك، شاهدي الصور واختاري التنسيق المناسب لإطلالتك.

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