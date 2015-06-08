أوباما: لا توجد استراتيجية كاملة بعد لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي

أقر الرئيس الامريكي باراك اوباما اليوم بانه ليس لديه بعد استراتيجية كاملة لمحاربة تنظيم داعش.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في ختام اعمال قمة الدول الصناعية السبع في المانيا انه عندما تعرض عليه وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) استراتيجية نهائية سيطرحها على الشعب الامريكي.

وأوضح أوباما انه ليس هناك لدى الولايات المتحدة بعد استراتيجية كاملة لان ذلك يتطلب ابداء الجانب العراقي بعض الالتزامات وكيفية تجنيد وتدريب القوات العراقية وهي التفاصيل التي لم يتم الانتهاء منها بعد حسبما قال.

كان الرئيس الامريكي قد عبر عن تفاؤله خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت سابق اليوم على هامش اعمال قمة الدول السبع ازاء اخراج تنظيم داعش من العراق على الرغم من الانتكاسات الاخيرة التي اثارت الشكوك حول استراتيجيته للقضاء على التنظيم الارهابي.

غير انه اشار الى ان ذلك سيستغرق وقتا ومجهودا من جانب العراقيين لتشكيل حكومة تضم كافة الطوائف.واكد ان الولايات المتحدة ستواصل تدريب ودعم القوات العراقية, مشيرا الى ضرورة تسريع وتيرة تدريب القوات العراقية وهو الامر الذي تقوم وزارة الدفاع الامريكية بمراجعته حاليا.

واشنطن – أ ش أ