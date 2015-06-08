برشلونة قاهر أبطال أوروبا

تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا لم يكن سهلا، بالنظر إلى أن كل منافسي الفريق الكتالوني كانوا أبطالا للدوري بداية من مرحلة المجموعات إلى المباراة النهائية.

وتوج الفريق الكتالوني بدوري الأبطال الخامس في تاريخه، بالفوز على يوفنتوس 3-1 في المباراة النهائية يوم السبت.

طريق برشلونة حتى المباراة النهائية لم يكن سهلا. فكل منافسيه كانوا حاملي لقب الدوري في بلادهم.

برشلونة وقع في مجموعة مع 3 أبطال للدوري في بلادهم هم باريس سان جيرمان، أياكس، وأبويل.

وتأهل برشلونة في صدارة مجموعته بـ15 نقطة، محققا 5 انتصارات وبخسارة واحدة كانت على يد سان جيرمان في باريس.

وواجه برشلونة في دور الـ16 مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، في تكرار لنفس الدور من نسخة العام الماضي.

وفاز رفاق ليونيل ميسي في إنجلترا 2-1، وكرروا فوزهم 1-0 في كامب نو.

ثم تكررت مواجهة سان جيرمان في ربع النهائي، وفاز برشلونة هذه المرة في باريس 3-1، قبل أن يؤكد تأهله لنصف النهائي بسحق ضيفه في كامب نو 2-0.

وفي نصف النهائي، واجه نجوم برشلونة مدربهم السابق جوسيب جوارديولا مع بايرن ميونيخ.

وحقق برشلونة فوزا كبيرا غير متوقع في كامب نو 3-0، كان كفيلا بالتأهل للنهائي رغم الخسارة 3-2 في أليانز أرينا.

وواصل برشلونة سحقه لمنافسيه، بالتتويج على حساب يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي وبطل الثنائي هذا الموسم.