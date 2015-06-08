تشيشاريتو: فرصي في يونايتد الآن أكبر.. واللعب شرطي للانتقال لريال مدريد

يعتقد خافيير هرنانديز "تشيشاريتو" أنه يمتلك الآن فرصا أكبر للعب مع مانشستر يونايتد بعد العودة من الإعارة مع ريال مدريد، رغم أن لويس فان جال سمح برحيله عن الفريق الصيف الماضي.

وقضى تشيشاريتو الموسم المنصرم معارا إلى ريال مدريد، حيث لم يشارك بصفة أساسية بسبب الاعتماد على كريم بنزيمة.

ولم يُفعل ريال مدريد بند الشراء في عقد تشيشاريتو، ليعود المهاجم المكسيكي إلى فريقه مانشستر يونايتد.

وقال تشيشاريتو لصحيفة "ماركا" المدريدية: "نعم أردت البقاء في ريال مدريد، ولكنني أرغب في الانضمام إلى فريق يمنحني فرصة اللعب سواء كان مانشستر يونايتد أو أي فريق آخر. هذه هي الأولوية بالنسبة لي".

وتابع "ريال مدريد لم يطلب ضمي قبل الموعد النهائي المحدد في العقد. والآن أنا لاعب في مانشستر يونايتد، وريال مدريد مثل أي فريق آخر بالنسبة لي".

وأشار تشيشاريتو إلى أنه يقدر اختيارات فان جال التي جعلته يرحل عن يونايتد الصيف الماضي إلى ريال مدريد.

وأضاف "الظروف كانت مختلفة في مانشستر الصيف الماضي، فان جال أراد إعادة بناء الفريق وجعل القائمة أصغر. فكان يريد التركيز على الدوري بسبب عدم المشاركة في دوري الأبطال ولم يرغب في استمرار عدد كبير من اللاعبين قد لا يستطيع منحهم الفرص. الموقف تغير الآن".

وأوضح "الفريق سيلعب الأدوار التمهيدية في دوري الأبطال. وهذا يعني مزيد من المباريات ومزيد من الفرص. اعتقد أنني امتلك الفرصة للعب في يونايتد".

ولكن ماذا لو اتصل رفائيل بينيتث يطلب تشيشاريتو في ريال مدريد؟

أجاب متما "لا أعرف، لو اتصل بي بينيتث سأكون سعيدا، ولكن كل شيء يعتمد على فرصي في اللعب وهذا ما يرغب به أي لاعب. وإذا لم يضمن لي ذلك سأبحث عن فريق آخر".