مدرب البرازيل: كنا على استعداد للعب بدون نيمار

(إفي): أكد المدير الفني لمنتخب البرازيل كارلوس دونجا أن فريقه كان على استعداد لخوض ودية المكسيك دون قائده ولاعبه الرئيسي نيمار، بعد فوز "الكناري" بثنائية نظيفة في إطار الاستعدادات لبطولة كوبا أمريكا المقرر انطلاقها الخميس المقبل في تشيلي.

وقال دونجا في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز باركي الخاص بنادي بالميراس: "كان هناك توقعا بشأن ما سيقدمه الفريق دون نيمار. كنا على استعداد للعب بدونه".

ومن المقرر أن ينضم نيمار، الذي توج أول أمس السبت مع فريقه برشلونة بلقب دوري الأبطال الأوروبي، اليوم الاثنين إلى معكسر منتخب الكناري في ساو باولو.

وأضاف دونجا "لابد أن نتذكر أننا خضنا التدريبات لأسبوع دون نيمار. كان اللاعبون جاهزين. كان أمرا جيدا بالنسبة للجميع أن يتوج قائد الفريق بلقب دوري الأبطال الأوروبي، سيعود وهو يتمتع بالحافز".

وبالرغم من ذلك لم يؤكد دونجا على مشاركة نيمار في ودية بعد غد الأربعاء أمام هندوراس، الأخيرة قبل خوض كوبا أمريكا.

ووفقا لدونجا، يجب على جميع اللاعبين الاستعداد جيدا للعب"، في الوقت الذي أشار فيه للأداء الرائع للاعبه فيليبي كوتينيو الذي افتتح التسجيل للكناري وهو الذي "لم يخض مباراة كأساسي مع فريق".

وأوضح دونجا أن الفوز على المكسيك أعاد أيضا ثقة الجماهير في منتخب الكناري بعد هزيمته في مونديال 2014 (7-1) أمام ألمانيا بنصف النهائي.

وعن تصريحات مدرب المكسيك ميجيل إيريرا الذي أكد على أن المنتخب الحالي للبرازيل تحت قيادة دونجا أصبح يتحلى بمزيد من "الهجوم والكفاح والتفاني" عما كان عليه بمونديال 2014 بينما كان تحت قيادة لويز فيليبي سكولاري، قال دونجا إن "كل مدرب وله طريقة لعبه".

وأضاف "وطريقتي تكمن في استخراج كل ما هو أفضل من كل لاعب. المهارة ليست كافية. علينا أن نكون أكثر تنافسية. وأختار اللاعبين على أساس ذلك".

وستخوض البرازيل أولى مبارياتها بكوبا أمريكا يوم 14 يونيو أمام بيرو ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كولومبيا وفنزويلا، بينما ستخوض المكسيك مباراتها الأولى يوم 12 أمام بوليفيا بالمجموعة الأولى التي تضم صاحبة الإرض، تشيلي، إضافة للإكوادور.