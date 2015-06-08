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رئيس ميلان ساخرا من يوفنتوس: في عهدي فزنا بلقب الأبطال 5 مرات وليس مرة واحدة

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رئيس ميلان ساخرا من يوفنتوس: في عهدي فزنا بلقب الأبطال 5 مرات وليس مرة واحدة رئيس ميلان ساخرا من يوفنتوس: في عهدي فزنا بلقب الأبطال 5 مرات وليس مرة واحدة

سخر سيلفيو برلسكوني رئيس نادي ميلان الإيطالي من نادي يوفنتوس وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

وأشار برلسكوني إلى أن ميلان في عهده توج باللقب 5 مرات بينما يوفنتوس لم ينجح في رفع الكأس سوى مرة واحدة فقط.

وأكد برلسكوني أن ميلان قادم بقوة للمنافسة في السنوات المقبلة بعد بيعه لـ48% من أسهم النادي للمستثمر التايلاندي بي تايشوبول.

وقال برلسكوني للصحفيين:"سنفوز، سنعود لأوروبا. معي، ميلان فاز بلقب الأبطال 5 مرات. في هذه السنوات، يوفنتوس فاز مرة واحدة فقط من 5 نهائيات لعبها".

وأضاف "أستطيع أن أؤكد لكم بأن ميلان سيعود عظيما. الأمر أشبه بالدائرة. فزنا بآخر دوري من 4 سنوات فقط".

وأردف "لن أذكر أسماء اللاعبين الذين نرغب في انتدابهم حتى لا أحرقهم. ميلان هو جزء من قلبي، وسأعود للإنفاق من جديد".

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