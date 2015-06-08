7 مسابقات متنوعة لثقافة الوادي الجديد خلال رمضان

ينفذ فرع ثقافه الوادي الجديد خلال شهر رمضان المقبل، 7 مسابقات في مجالات متنوعة بقصور وبيوت الثقافة المنتشره بمراكز المحافظة الخمسة، من خلال 18 موقعًا ثقافيًا.

واوضح محسن حسب وكيل فرع ثقافة بالوادي الجديد اليوم الأحد، إنه سيتم خلال شهر رمضان المقبل، تنفيذ 7 مسابقات في حفظ القرأن الكريم علي مستوي قصر ثقافة الخارجة وقصر ثقافة موط بالداخلة، و16 موقع ثقافي أخر.

وأضاف محسن، أنه سيتم تنفيذ مسابقة السؤال اليومي بـ 18 موقعًا ثقافيًا منتشرة بأنحاء المحافظة، وكذلك تنفيذ مسابقة الدوري الثقافي للاطفال بمركزي الخارجة والداخلة، وتنفيذ مسابقه أحسن قارئ بمركز الخارجة والداخلة.