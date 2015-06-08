غدًا ملتقى التدريب والتوظيف لكبرى شركات الأدوية بجامعة المنصورة

تنظم إدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة المنصورة “ملتقي التدريب والتوظيف ” لكبري شركات الأدوية داخل مصر وخارجها، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي رئيس الجامعة والدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع السادة العمداء ووكلاء خدمة المجتمع بكليات العلوم – الطب البيطري – الصيدلة خلال الفترة من 9 – 20 يونيو.

يأتى تنظيم الملتقى فى ظل إهتمام الدولة بالعمل الجاد للقضاء علي ظاهرة البطالة بين خريجي الجامعات المصرية.

كما أكد أ.د محمود المليجي نائب رئيس الجامعة علي جدية هذه الشركات للتعاقد مع الطلاب وحديثي التخرج للتوظيف، وأيضاً أكد سيادته أن التدريب داخل هذه الشركات مجاناً للطلاب والخرجين.