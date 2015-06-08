محافظ البحيرة يفتتح وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى كفر الدوار

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى كفر الدوار بتكلفة 500 ألف جنيه بالجهود الذاتية للمستشفى ومساهمة أحد المواطنين، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين وتدريب شباب الأطباء من كافة أنحاء المحافظة، كما افتتح توسعات قسم العناية المركزة للقلب بالمستشفى بعد دعمة بـ8 أسرة جديدة لتبلغ الطاقة الاستيعابية بالقسم 20 سرير.

وأكد المحافظ خلال جولته بالمستشفى وتفقده لأقسام الاستقبال والعظام والجراحة والعناية المركزة على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم وحسن معاملتهم وعدم إرهاقهم بأعباء مالية.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتطوير مستشفى كفر الدوار العام وتطوير وحدة المناظير بها وإنشاء وحدة متكاملة لخدمة أكبر عدد من المرضى المترددين على المستشفى بالإضافة إلى البروتوكول الموقع مع مستشفى دمنهور التعليمي لعمل وحدة مخ وأعصاب بالمستشفى و التنسيق مع مديرية الصحة لسرعة افتتاح وحدة القيء الدموي بالمستشفى.