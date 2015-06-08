مكافأة طبيبة ومجازاة صيادلة وممرضات فى مستشفى حميات بنى سويف

قرر اليوم الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، مجازاة عدد من الصيادلة لتركهم العمل وبعض الممرضات بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الحميات ببنى سويف، للإهمال والتقصير فى العمل وإحالتهم للتحقيق، بالإضافة إلى صرف مكافأة لإحدى الطبيبات وعدد من الممرضات لوجودهم بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية فى تدريب على أعمال التمريض بالمستشفى.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمستشفى حميات بنى سويف للمرور على العيادات الخارجية بمستشفى التأمين الصحى ووحدة الغسيل الكلوى، حيث رصد المخالفات والإيجابيات وأمر بمجازاة المقصرين ومكافأة الملتزمين، كما تابع وكيل وزارة الصحة خلال جولته سير العمل فى إدارة مكافحة ناقلات الأمراض القريبة من المستشفى وتفقد المخازن والجراج وأشاد بأداء العاملين بها.