بالصور:النجوم الأتراك سعيدون بالتصويت في الإنتخابات البرلمانية

اهتمت وسائل الإعلام التركية بمشاهير الفن الأتراك الذين شاركوا بسعادة كمواطنين ديمقراطيين في الإنتخابات البرلمانية التركية الأخيرة، وأدلوا بأصواتهم عند صناديق الإقتراع حسب مناطقهم الإنتخابية التابعين لها. وكان من بينهم بطلتا المسلسل التاريخي الجديد المقبل "السلطانة كوسيم" الممثلة بيرين سات التي ستؤدي دور السلطانة كوسيم وزوجها المغني كينان دوغلو، وهوليا أفشار التي ستؤدي دور السلطانة صفية في المسلسل نفسه. وقد نشرت بيرين سات صورتها وهي تقترع في حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مشجعة أبناء بلدها تركيا على التوجه إلى صناديق الإقتراع واختيار ممثليهم قائلة: كل صوت هو قيم ومهم جداً، لطفاً أدلي بصوتك".

والنجم الكوميدي جيم يلماز الذي انتظر دوره دون تذمر، والمغنية ديميت أكالين، والمغني الكبير إبراهيم تاتليس رغم معاناته من أزمة صحية تعالج منها في الولايات المتحدة الأمريكية، والممثلة الشقراء بادة إيشيل الشهيرة ببانة، والممثلة بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم وزوجها رجل الأعمال بدري جونتاي، والفنانة سيزين أكسو وعشرات غيرهم من نجوم الغناء والتلفزيون ممن نشروا صورهم في حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي بفخر تصويتهم للنائب الذي يرون أنه مناسب ويمثلهم في مجلس البرلمان عند صناديق الإقتراع.