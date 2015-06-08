خطوبة أمال ماهر من سعودي

تمت خطبة المطربة أمال ماهر على شاب سعودي في حفل عائلي ضم الأهل والأصدقاء المقربين بالقاهرة ،حيث رفضت أمال ماهر إعلان الخطبة بشكل رسمي لحين الاطمئنان على نجاح ألبومها "ولاد النهاردة"، ومن المقرر أن تعلن أمال في الفترة المقبلة عن موعد حفل الزفاف. يذكر أن أمال ماهر كانت متزوجة من الملحن محمد ضياء ولها ابن وحيد يدعى عمر، فيما سيجري الإعلان قريباً عن ترتيبات حفل الزواج الذي لم يتحدد موعده أو مكانه بعد.

وكانت أمال ماهر أحيت حفلاً غنائياً كبيراً في المغرب، ضمن فعاليات الدورة 14 من مهرجان "موازين" الغنائي. وأقيم الحفل على خشبة مسرح "النهضة" المخصص للغناء العربي ضمن فعاليات المهرجان . وشهد الحفل حضور الآلاف من محبي أمال ماهر وفنها، ومن رواد المهرجان، والذين حضروا إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.