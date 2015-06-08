أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إلغاء عروض "صارت صارت" بشكل مفاجىء

Google+ Print
إلغاء عروض "صارت صارت" بشكل مفاجىء إلغاء عروض "صارت صارت" بشكل مفاجىء

الإثنين 08-06-2015 16:27

ضرب فريق عمل سمرحية " صارت صارت بنات فاشن" التي كان من المفترض أن تبدأ عروضها يوم الخميس الفائت موعداً مع سوء الحظ حيث أعلن نجوم العمل عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلغاء عرض المسرحية التي كان مقرراً لها مسرح الصالات الخضراء بالرياض بالمملكة العربية ، وذلك في الساعات الأولى من صباح الخميس حيث وضعت الفنانة ملاك صورة "بوستر" المسرحية عبر صفحتها على "إنستغرام". وكتبت كلمات مقتضبة مفادها " نعتذر من جمهورنا العزيز عن إلغاء المسرحية لأسباب خارجة عن إرادتنا ولكم كل الحب والتقدير ".
ورغم تفاعل الجمهور مع ملاك وكذلك المنتج مشاري الحريبي إلا أنهما اكتفيا بهذه الكلمات. ولم يدليا بأي تفاصيل أخرى عبر صفحتيهما، وعلمت "سيدتي نت" من مصادرها أن خلافاً نشب بين أسرة المسرحية والمتعهد السعودي أدى إلى إلغاء العروض رغم توافد الجمهور لحجز أماكنهم .
يذكر أن مسرحية " صارت صارت بنات فاشن" من تأليف خالد الراجحي وإنتاج مشاري الحريبي وإخراج عبدالله البدر وبطولة انتصار الشراح، شجون ، نورة العميري، آلاء الهندي وسارة القبندي وتتولى ملاك الاشراف الفني العام على المسرحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل