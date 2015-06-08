إلغاء عروض "صارت صارت" بشكل مفاجىء

ضرب فريق عمل سمرحية " صارت صارت بنات فاشن" التي كان من المفترض أن تبدأ عروضها يوم الخميس الفائت موعداً مع سوء الحظ حيث أعلن نجوم العمل عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلغاء عرض المسرحية التي كان مقرراً لها مسرح الصالات الخضراء بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، وذلك في الساعات الأولى من صباح الخميس حيث وضعت الفنانة ملاك صورة "بوستر" المسرحية عبر صفحتها على "إنستغرام". وكتبت كلمات مقتضبة مفادها " نعتذر من جمهورنا العزيز عن إلغاء المسرحية لأسباب خارجة عن إرادتنا ولكم كل الحب والتقدير ".

ورغم تفاعل الجمهور مع ملاك وكذلك المنتج مشاري الحريبي إلا أنهما اكتفيا بهذه الكلمات. ولم يدليا بأي تفاصيل أخرى عبر صفحتيهما، وعلمت "سيدتي نت" من مصادرها أن خلافاً نشب بين أسرة المسرحية والمتعهد السعودي أدى إلى إلغاء العروض رغم توافد الجمهور لحجز أماكنهم .

يذكر أن مسرحية " صارت صارت بنات فاشن" من تأليف خالد الراجحي وإنتاج مشاري الحريبي وإخراج عبدالله البدر وبطولة انتصار الشراح، شجون ، نورة العميري، آلاء الهندي وسارة القبندي وتتولى ملاك الاشراف الفني العام على المسرحية.