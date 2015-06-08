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دي كابريو ينفي حمل ريهانا ويقاضي مجلة "OOPS "

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الإثنين 08-06-2015 16:32

نشرت المجلة الفرنسية "!Oops" المعروفة بإشاعتها للفضائح، في عددها الصادر في 13 مايو الماضي، أنّ النجمة العالمية Rihanna حامل بطفل من Leonardo DiCaprio، الذي يرفض الاعتراف بأبوّته للمولود المنتظر.

ووضعت المجلة صورة للثنائي على غلاف عددها، وكتبت عنواناً عريضاً هو: " Rihanna حامل بطفل Leonardo ، وهو لا يرغب في الطفل".

ونفى النجم البالغ من العمر 40 عاماً الشائعة، وقرّر أن يقاضي المجلة، برغم أنه في العادة لا يلتفت إلى الشائعات التي تلفّقها الصحافة عنه.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أنّ Leonardo منزعج للغاية من هذه الشائعة، وأنّ فريقه القانوني تقدّم بدعوى قانونية ضد مجلة !Oops في إحدى المحاكم الفرنسية، وطالبوا بأن يحصل موكلهم على أقصى تعويض بحسب القوانين الفرنسية، وهو مبلغ 18 ألف يورو، إضافة إلى الأتعاب القانونية.

من جهته اعترف، مالك !Oops بأنه كان على علم بأنّ قصة الحمل ليست حقيقية، وأشار إلى أنّه وافق على نشرها وهو يشكّ بشأن صحتها.

يذكر أن مجلة Ok الأمريكية كشفت مؤخراً عن أنّ Irmelin Indenbirken والدة النجم العالمي Leonardo DiCaprio التقت معظم حبيباته اللواتي واعدهنّ في السنوات الماضية، ولم تحبّ أيّاً من أولئك النساء، خصوصاً Rihanna.

 

 

 

 

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