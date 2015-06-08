الملحن جميل محمود يعود للغناء بعد سنوات طويلة بمجموعة قصائد فصحى

بعد غياب طويل عن الغناء يعود الملحن جميل محمود بجديده الغنائي، حيث انتهى مؤخراً من تنفيذ ست قصائد فصحى في القاهرة، خمس منها نظمها الشاعر المكّي د.عبد الله باشراحيل، وهي "لعيونك، البرق الحجازي، بحار الشوق، سوسنة الحسن ورائعة القوام" والسادسة نظم الشاعر شاكر شكوري وكيل أمارة منطقة أبها السابق، وهي بعوان "صحوة" (كذبت ظنّي).

في دردشة هاتفية مع الفنان جميل محمود قال لـ "سيدتي نت" عن سبب غنائه القصائد رغم انقطاعه الطويل عن الغناء: " لم أفكّر بعرضها على أحد من المطربين، أولاً، لقناعتي بأنه لا أحد يقدّم الأغاني الفصحى، وقد اخترتها ولحّنتها وغنيتها لأقدّمها هدية لمن يحب سماع الأغاني الفصحى. والكل يعلم أنني منذ بدأت حياتي الفنية ولحّنت أول قصيدة، وهي قصيدة "سمراء" للشاعر يحي توفيق، وقامت بغنائها الفنانة هيام عام 1962م لم أفكر بالعائد المادي من الفن. وقد غنّى من ألحاني كل من الفنانين والفنانات: وديع الصافي، شريفة فاضل، رجاء بلمليح، عايدة بوخريص ونجاة حسن ، ومن السعودية طلال مداح (رحمه الله) وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وابتسام لطفي وسعيد مقبل وطلال هزاع – وغيرهم .إحساسي لا يمكن بيعه بكل مال الدنيا، فالكل يعلم أنني أتخذ من الفن هواية لا مهنة. وهذا اللون من الأغاني له جمهوره، سواء من الشباب، أو من الأجيال السابقة".

لفت نظري في القصائد قصيدة "صحوة" (كذبت ظنّي) شعر شاكر شكوري أنها تحاكي في صورتها أغنية "لا تكذبي".

(مقاطعة). القصيدة من حيث الموضوع فقط تحاكي أغنية "لا تكذبي". لكنها تختلف من حيث اختيار المفردات والصورة الغنائية. "كذّبتُ ظنّي واجترعتُ الأدمعا.. وسددت أذنيّ حين قيل هما معا". وهذا حق مشروع للشاعر، فالهجر هو الهجر، والكذب هو نفسه في كل الأزمان، لكن كل شاعر يطرقه من حيث فكرته الذاتية. والشاعر شاكر شكوري يصور حالة من حالات الكذب. كما أن الحب واحد، وصوره متعددة".

هل تخص "سيدتي نت" بجميع القصائد؟

- بالتأكيد. لقد أصبح موقع "سيدتي نت" هو الأهم عالمياً. وقد أسعدني كثيراً خبر تجاوز المشاهدين والمتابعين للموقع مائة مليون. وهذا يدل على انتشار المجلة عربياً والموقع عالمياً. والقصائد هي:

" سوسنة الحسن " شعر د.عبد الله باشرآحيل

لسوسنة الحسن نبضي الخلي

أفديك عمري فلا تبخلي

عشقتك حتى رأيت المنى

تحدّث عنك بأنك لي

ورحت أناجيك في وحدتي

وطيفك كالبدر مستقبِلي

يعاتبني فيك أهل الحجى

ويعذلني في الهوى عذلي

*****

لقلبك أشكو جراح الهوى

وقلبك عنها وعني خلي

أحدّثه عن هوى هائم

يقول لك الله يا مبتلي

لكم طاف بي صوته هاتفاً

تمهل وما الدهر بالممهل

تعشقتها إنها منيتي

ولست أبالي بما قد يلي

*****

سأهدي إليها قلبي الخلي

وأشرب من نبعها السلسل

فما زال منها بريق الهوى

يحدّق كالفجر إذا ينجلي

وعاهدتها مثلما عاهدت

وأشعلت من حبها مشعلي

*****

" بحار الشوق " شعر د.عبد الله باشرآحيل

غيبتني بين أطياف الثواني

فهيامي من رؤى عينيك داني

وتعالي نرشف الأمال بكراً

كمحار ضمّ حبات الجماني

ذوّبي النظرة في عينيك وذوبي

في شراييني وروحي وجناني

*****

أنت حس جد بل عمر جديد

باسم الفرحة سحريّ المعاني

نسمة جئتِ كأشواقي وعشقي

كربيع هام عذري وطواني

مذ غدا الشوق إلى نجواك يهفو

صرتي مينائي وقد طفت المواني

*****

قد تهاديت جمالاً وفتونا

أيها الحب الذي هزّ كياني

وارتديت السحر عطراً وبهاءً

شفقي الظل مثل الأرجواني

جينما لامست بالأشواق همس

وشربنا الحب وردي الحناني

*****

"معذبتي" شعر د.عبد الله باشرآحيل

معذبتي ألا يكفيك ظلماً

ودنيانا أليس لها قرار

ملكت القلب حتى حرت فيه

ومالي يا منى قلبي خيار

*****

فأنت حبيبتي وإليك أشكو

معللتي لقد طال إنتظار

وأثقلنب على الأيام همٌّ

وأعياني مع الوجد إصطبار

*****

فراقي لم يكن لي فيه ذنب

فللأقدار أحداث تدار

حياتي كلها شوق ووجد

فلا ليل يريح ولا نهار

*****

"رائعة القوام" شعر د.عبد الله باشرآحيل

أراكِ اليوم رائعة القوام

كمثل البدر يزهو بالتمام

لعينيك الهوى والحب روحي

وأشواقي وزغردة إبتسامي

طلعت فجّنت الأحلام شوقاً

وفاضت بالمحب المستهام

وبان السر من عينيك يحكي

حكايات المبحة والغرام

*****

نسيت العاذلين وما أقاسى

من الواشين تجّار الكلام

وإنّي واهب للحب عمري

فلست بخائف وقع السهام

حملت الحب في جنبيّ وجداً

يظل يزيد من عام لعام

فأنت النور في عينيّ يهدي

طريقي في الدُجنَة والظلام

*****

ومدي لي يديك فبيّ حنين

إلى لقياك مشبوب الضرام

تعالي إنها لحظات عمر

تضيء كبارقاتٍ في الظلام

تعالي كل ما عندي صفاء

من الودّ المحبب والهيام

تعالي ردّدي مثلي وقولي

يعيش الحب في ظل السلام

*****

"البرق الحجازي" شعر د.عبد الله باشرآحيل

وأمانيك بحار

وأمانيّ مواني

وسفين الحب غرقى

في مواعيد الزمان

وقلوب نبضها البكر

تنامى في حناني

أتشهّاك جمالاً

من رياحين المعاني

أنت يا برقي الحجازي

ويا سيفي اليماني

*****

صرت أهواك أريجاً

في ربيع أرجواني

أنت يا برق الحجازي

ويا سيفي اليماني

في لياليك سهادي

وبعينيك أماني

لك نهر كوثري

نبعه قطر جمان

منك يا برقي الحجازي

ويا سيفي اليماني

*****

وعلى صدرك ألقيت

هيامي وإفتتاني

يا هوى نفسي الذي رد

إليّ العمر والثواني

وأناشيدي التي كم

ردّدت عذب الأغاني

نثر الورد علينا

عطره بين المغاني

*****

قصيدة "صحوة" (كذبت ظنّي) شعر شاكر سليمان شكوري.

كذّبتُ ظنّي واجترعتُ الأدمعا

وسددت أذنيّ حين قيل هما معا

أحقيقة قد ذبت في نغماته

وشدوت مغرمةُ على رناته

ونسيتي ونسيت أيام الصفا

وهل استوى غدرٌ لديك مع الوفا

لا تخجلي

*****

قولي ولا تخشي فقد أنقذتني

وصحوت من زيف الهوى نبهتني

طوقتني بالأمس قيداً أسراً

وملكتني إذ كنت غيثاً ماطراً

في عالمي وغدوت عبداً في الهوى

واليوم نجم هواك المحه هوى

لا تغضبي

*****

أنا لن أثور وحسسب قلبي صمته

وبقية الجرح الذي خلفته

لا تسألي عني فلست بعائدٍ

لا تسألي عن حر وجدي الواجد

لا تبعثي جرحي وحسب مشاعري

أن الأسى نبضات قلب الشاعر

لا تسألي

*****