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ماذا يجمع خالد المريخي ونانسي عجرم؟

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ماذا يجمع خالد المريخي ونانسي عجرم؟ ماذا يجمع خالد المريخي ونانسي عجرم؟

الإثنين 08-06-2015 17:48

جدة: وحيد جميل

يتعاون الشاعر السعودي خالد المريخي لأول مرة مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بأغنية جديدة حملت عنوان "أي حب"، وستطرح خلال الفترة المقبلة، وهي من ألحان الموسيقار السعودي طلال، والتي انتهت نانسي من تركيب صوتها عليها خلال الأيام الماضية، وباتت في مرحلة "المكس".
الشاعر خالد المريخي تعاون مع عدد كبير من نجوم الأغنية الخليجية، وعن الأغنية الجديدة التي جمعته مع نانسي عجرم من ضمن الأعمال العربية الجديدة، يقول: "هذه مرحلة جديدة من حياتي كشاعر، وهي دخول الساحة الغنائية العربية من خلال تعاوني مع أصوات نجوم من عالم الوطن العربي، والفنانة نانسي من الأصوات المهمة القادرة على إيصال الكلمة واللحن. ويأتي تعاوني مع نانسي بعد نجاح تعاوني مع الفنان التونسي صابر الرباعي من خلال أغنية "اللي إختشوا ماتوا" وكلاهما من ألحان الموسيقار "طلال" الذي يجمعني معه مجموعة كبيرة من الأغنيات بأصوات نجوم من الخليج والوطن العربي".
وإهداءً إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، طرح مؤخراً عمل غنائي من كلمات خالد المريخي وغناء الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله حمل عنوان "من حبه الله" ومن ألحان محمد بو دله، والتي يقول المريخي في مطلعها:
من حبه الله قالوا يصير محبوب
أجل أكيد محمد يحبه الله
في صوب فعل الكل وافعاله ابصوب
نشوف فيه اوصاف زايد وفعله...

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