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سامي يوسف يحيي حفلاً في مدينة الحمامة البيضاء

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سامي يوسف يحيي حفلاً في مدينة الحمامة البيضاء سامي يوسف يحيي حفلاً في مدينة الحمامة البيضاء

الإثنين 08-06-2015 19:29

المغرب- جمال الدين الحاتمي

يحيي الفنان العالمي سامي يوسف حفلاً فنياً كبيراً بمدينة تطوان المغربية (شمال البلاد) ضمن الدورة الرابعة لمهرجان "صدى الأسحار" الذي ينظم من 25 إلى 27 يونيو(حزيران) الجاري.
وتعدّ المرة الأولى التي يحيي فيها الفنان العالمي سامي يوسف حفلاً فنياً إنشادياً بمدينة تطوان المعروفة بالحمامة البيضاء، إذ ينظم بشراكة مع الجماعة الحضرية للمدينة، بدعم من وزارة الثقافة المغربية، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وولاية تطوان ومجلس جهة طنجة-تطوان.
وحسب بلاغ لجمعية "شذا الفن" التي تنظم هذا الحدث الفني فإنه سيشارك في دورة هذه السنة ألمع المنشدين والمقرئين على الصعيدين المغربي والدولي، من بينهم المغربي الحاج محمد باجدوب والفنان عبد الله المخطوبي برفقة جوق محمد العربي التمسماني التابع للمعهد الموسيقي بتطوان برآسة محمد الأمين الاكرامي.
ويعتبر المنظمون أن المهرجان، الذي سيحتضنه مسرح الهواء الطلق بالمدينة، سيسافر بجمهور الحمامة البيضاء وزوارها، في ثلاث ليال، إلى عوالم الترتيل والمديح والإنشاد في أجواء رمضانية مفعمة بالذكر والخشوع لله تعالى.
ويتضمن برنامج مهرجان "صدى الأسحار" تنظيم ليلة قرآنية يشارك فيها أجود المقرئين المغاربة كالمقرئ أحمد الخالدي والمقرئ سعيد مسلم والمقرئ هشام العظمي والمقرئ حمزة وراش والمقرئ خالد رياض والطفلتين التوأم مريم وفاطمة لون، والمقرئ سعيد الدلال.

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