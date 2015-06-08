جنيفر لوبيزمعرّضة للسجن عامين بسبب رقصها في المغرب

وادّعت الجمعية بأنّ النجمة البالغة من العمر 45 عاماً "زعزعت الأخلاق والآداب العامة المفروضة في المغرب"، بعد رقصها المشين والمعيب وتمايلها على المسرح بطريقة تجاوزت فيها الخط الأحمر، خلال مهرجان "موازين الدّولي للموسيقى".

وإذا ثَبُت كلّ ما قدّمته الجمعية من حججٍ وبراهين على سلوك النجمة "غير الأخلاقي"، وعلى عدم احترامها للآداب العامة المفروضة في المغرب، فقد تتعرّضJennifer للسجن لمدّة عامين.

وفي وقت قرّرت فيه الحكومة المغربية أن تنأى بنفسها عن هذه القضيّة، اعترض وزير الاتصالات المغربي على هذا العرض المتلفز وهاجمه بطريقة لاذعة على موقع تويتر، حيث قال: "ما تمّ عرضه غير مقبول ويتعارض مع قوانين البث المفروضة في المغرب".