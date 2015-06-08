محافظ بني سويف يستمع لمشاكل المواطنين في اللقاء المفتوح‎

يواصل المستشار محمد سليم محافظ بني سويف اللقاء المفتوح الأسبوعي الذي يعقده مع مواطني المحافظة لبحث مشكلاتهم وإحتياجاتهم في وجود المختصين والمعنيين، وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة شرق النيل.

حيث التقى المحافظ بعدد من المواطنين وإستمع لشكواهم ومشكلاتهم وبحثها مع المسئولين لوضع الحلول المناسبة لها، و بحث عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين في بعض القطاعات ،حيث أكد المحافظ على إهتمامه الكبير بمشاكل المواطنين والسعي لوضع حلول عاجلة وفورية في إطار القانون والموارد والإمكانات المتاحة.

وقرر سليم صرف مساعدات مالية لعدد 9 حالات إنسانية بواقع (500 جنيه ) لكل حالة لمساعداتهم في تحمل أعباء المعيشة وشراء متطلباتهم من السلع الضرورية نظراً لظروفهم الصحية والمعيشية الحرجة.

كما كلف سليم وكيل وزارة الصحة بدراسة طلبات بعض المواطنين والتي يلتمسون فيها المساعدة في العلاج أو العلاج على نفقة الدولة نظراً لظروفهم الصحية الصعبة، مشدداً على ضروروة توفير العلاج اللازم لهذه الحالات على وجه السرعة وأن صحة المواطن خط أحمر وفي مقدمة أولويات الحكومة.

وأشار خلال لقاءه ان كل الطلبات المقدمه بخصوص الحصول علي مسكن سوف تخضع الي الدراسة الفورية والوقوف على ممن تنطبق عليهم الشروط، تمهيداً لتلبية هذه الطلبات أوايجاد بديل عاجل للحالات التي تستلزم الحل السريع حيث وافق المحافظ على طلب إحدى السيدات للحصول على وحدة سكنية بالأولى بالرعاية لمعاناتها من إعاقة و لظروفها المعيشية الحرجة، فضلاً عن مطابقة حالتها للشروط.

كما أكد المحافظ خلال اللقاء على إستمرار هذه اللقاءات بصورة دورية وأسبوعية للتعرف عن قرب علي مشاكل المواطنين وإحتياجاتهم والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مشدداً على ضرورة تكثيف العمل الميداني، والمتابعة الدورية والمستمرة، والتواصل مع المواطنين والتعامل معهم بروح القانون، والعمل على حل المشاكل التي تعترضهم، وإيجاد حلول غير تقليدية والذي يعطي المواطن شعوراً بأن حكومته قريبة منه وعلى دراية تامة بمشاكله وتسعى بكل جد لتلبية إحتياجاته.

كان المحافظ قد قرر عقد “لقاء جماهيري” مع المواطنين أسبوعياً بحيث يناقش كل لقاء اسبوعي مشكلات ومطالب قطاع بعينه (لقاء نوعي) بمقر ديوان عام المحافظة، فضلاً عن تكليفه لرؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية بعقد لقاء إسبوعي مع المواطنين لبحث احتياجاتهم والعمل علي تلبيتها.