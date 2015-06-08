كسر خط مياه رئيسي يتسبب في انقطاع المياه عن عدد من قرى البلينا‎ بسوهاج

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن انقطاع المياة بعدد من قرى مركز البلينا سببة هو كسر فى خط مرشح اسمنتى 24 بوصة 600 ملي بقرية برخيل وهو خط رئيسى مغذى لعدد من القرى بالبلينا

واضاف جرى العمل اﻻن لاصلاحة واعادة ضخ المياة للمناطق التى تاثرت باﻻنقطاع

وكانت 18 قرية من قرى مركز البلينا انقطعت بها المياة تماما منذ مساء اول امس وحتى اليوم اى لمدة يومان اﻻمر الذى ادى الى حالة من اﻻستياء والغضب لدى اهالى تلك القرى فى ظل ما تعانية المحافظة من ارتفاع درجة الحرارة والحاجة الماسة لمياة الشرب خاصة مع امتحانات الشهادتين الثانوية العامة واﻻزهرية وما زاد اﻻمر سوء هو عدم تشغيل الشركة لبعض محطات المياة اﻻرتوازية بسبب وجود اعطال بها وان اعتماد معظم القرى على محطة المياة السطحية الجديدة بالبلينا والتى حدث عطل فى احدى خطوطها بقرية برخيل.