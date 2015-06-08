خروج قطار بضائع عن القضبان بسوهاج وتوقف الحركة من الاتجاهين

شهدت منطقة البلينا بمحافظة سوهاج، خروج قطار بضائع عن شريط السكة الحديد، ما تسبب في توقف حركة سير القطارات في الاتجاهين.

وأوضح اللواء علاء عبدالمجيد مساعد مدير شرطة النقل والمواصلات لجنوب الصعيد أن حركة سير القطارات توقفت تماما في الاتجاهين نتيجة خروج عربات القطار بضائع عن القضبان ، وتم الدفع بونش من قبل هيئة السكة الحديد لرفع عربات القطار، وإعادتها إلى مسارها الصحيح، موضحا أن جميع الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة ويجري العمل على إعادة القطار إلى مساره في أسرع وقت، خاصة وأن عدد العربات التي خرجت عن القطار بلغ 6 عربات.

ومن جانبها قامت السكة الحديد بإنهاء الرحالات القادمة من القاهرة عند محطة سكك حديد سوهاج والقادمة من أسوان عند محطة سكك حديد نجع حمادي.