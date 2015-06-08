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بالصور.. وزيرة السكان تفتتح اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بأسوان

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بالصور.. وزيرة السكان تفتتح اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بأسوان بالصور.. وزيرة السكان تفتتح اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بأسوان

جانب من الاجتماع

افتتحت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان وبحضور اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان وأعضاء المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة أسوان  الاجتماع الدوري لمجلس الاقليمي للسكان .

وأكد اللواء مصطفي يسري المحافظة أسوان  علي أن وزارة السكان تسعى جاهدة لتحويل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى حلول غير تقليدية ، وخاصة أن رئيس الجمهورية يحرص فى مختلف المناسبات على دق ناقوس الخطر من خطورة مشكلة الزيادة السكانية وتداعياتها على عملية التنمية فى

و أشارمحافظ أسوان بأنه فى ظل التحديات التي واجهت العمل التنفيذي بالمحافظة ومنها الركود السياحي والاستثماري ، إلا أنه بتكاتف الجهود الحكومية والمجتمع المدنى والقوى الشعبية والسياسية فقد انطلقت قاطرة التنمية.

عقب انتهاء الاجتماع قامت وزيرة السكان ومحافظ أسوان بتفقد معرض وزارة الإنتاج الحربي الذي تنظمه بحديقة درة النيل المواجهة لديوان عام المحافظة لعرض منتجات الوزارة من المعدات والأجهزة لمنتفعي مبادرة “مشروعك” .

 

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