بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع وفد صيني إنشاء خطوط للطيران المباشر

أعلن الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر عن دراسة إنشاء خطوط للطيران المباشر بين مقاطعة جيانسى الصينية ومحافظة الأقصر بإعتبار ان السائح الصينى من أكثر السياح إهتماماً بالمنتج السياحى الثقافي.

وقال بيان للمحافظ، اليوم الاثنين، أنه سيتم إطلاع الوفد الصيني الذي يزور المحافظة حالياً على الخريطة الإستثمارية بالمحافظة لتحديد أهم محاور التعاون والإستفادة من الخبرات الصينية بها.

وكان محافظ الأقصر قد شهد توقيع إتفاقية تآخى مع مقاطعة جيانسى الصينية لتبادل الخبرات والتعاون بين الجانبين فى مجالات الزراعة و الصناعة والتعليم والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع الإتفاقية من الجانب المصرى اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة ومن الجانب الصينى أكسى رو نائب محافظ جيانسى بحضور مسئولى وزارات السياحة والتعليم والزراعة، ومحمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة، وزيهانج زهمينج سكرتير رئيس إتحاد الصينيين المغتربين و يو أكسوشى نائب مسئول قطاع التعليم و جيو اكسيوجن مسئول قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت نائب محافظ جيانسى أن هذه الزيارة الأولى لمحافظة الأقصر بالنسبة لأغلب أعضاء الوفد الذين أعربوا عن سعادتهم لزيارة الأقصر التاريخية فى ظل إستقرار الأوضاع الأمنية، مشيرة إلي أن التآخى مع الأقصر يشمل تفعيل عدة محاور للتعاون وتبادل الثقافات والخبرات من خلال تبادل الوفود بين البلدين وإتاحة الفرصة للطلاب المصريين الإستفادة من المنح التعليمية المقدمة من الجامعات الصينية فى عدة مجالات، وفتح باب الإستثمارات الصناعية خاصة فى مجالات الصناعات الثقيلة و البتروكيماويات و الصناعات الدوائية إلى جانب الإستثمارات الزراعية والحيوانية.