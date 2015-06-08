إصابة 3 بينهم أمينا شرطة فى حادث تصادم على طريق سوهاج الزراعى

شهد طريق أسيوط سوهاج الزراعى منذ قليل وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل نتج عن الحادث إصابة أمينى شرطة من قوة مديرية أمن سوهاج وسيدة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بين مركزى طما وطهطا ووجود مصابين.

وعلى الفور أنتقل إلى مكان الحادث النقيب نجاح حامد رئيس نقطة شطورة وتبين التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد المحرزى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكى، نتج عنها إصابة أحمد طوسون ضيف وعبدالعال محمود السيد أمينى شرطة من قوة مديرية أمن سوهاج وسومه محمد السيد تم تحويلهم لمستشفى طما المركزى وتم تحويل أمنيى الشرطة لمستشفى أسيوط.

تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.