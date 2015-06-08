"الإنقاذ النهرى" يبحث عن جثة غريق فى نهر النيل بالوراق

انتقل فريق من الإنقاذ النهرى بالجيزة لانتشال جثة غريق بنهر النيل فى الوراق، وجارى تكثيف الجهود للبحث عن الجثمان.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق والتوصل لأسباب غرقه، جاء ذلك بعد تلقى إدارة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من النجدة بغرق مواطن فى النيل بالقرب من شركة الغاز بالوراق، حيث تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة .

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