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الرئيس السودانى يشارك فى قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية بشرم الشيخ

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الرئيس السودانى يشارك فى قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية بشرم الشيخ الرئيس السودانى يشارك فى قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية بشرم الشيخ
يشارك الرئيس السودانى عمر البشير، فى القمة الثلاثية الثالثة لرؤساء دول وحكومات مجموعة "الكوميسا" ومجموعة شرق أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، والتى ستنعقد بشرم الشيخ فى بعد غد، فى إطار تعزيز جهود التكامل الاقتصادى الأفريقي.

ويرافق الرئيس السودانى كل من وزير شئون رئاسة الجمهورية صلاح ونسى، ووزير الخارجية إبراهيم غندور، ووزير العدل عوض الحسن النور، ووزير الدولة بوزارة التجارة السودانية الصادق محمد حسب الرسول.

وقال السفير محمد حاتم سليمان الناطق الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية السودانية- فى تصريح اليوم الاثنين- إن القمة الثلاثية الأولى التى عقدت بكمبالا فى 22 أكتوبر عام 2008، اتخذت عدة قرارات مهمة بعيدة الآثر مهدت الطريق أمام تأسيس منطقة تجارة حرة تضم المجموعات الاقتصادية الثلاثة فى شرق ووسط أفريقيا المعروفة "بالكوميسا"، ومجموعة شرق أفريقيا المعروفة "بالاياك" ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقى المعروفة "بالسادك"، مشيرا إلى أن السودان قد وقع من قبل على إعلان بدء مفاوضات التجارة الحرة الثلاثية .

وشارك فى خارطة الطريق التى اعتمدتها القمة الثلاثية الثانية فى اجتماعها بجوهانسبرج بجنوب أفريقيا فى عام 2011، مؤكدا أنه من المنتظر أن يوقع الرؤساء فى هذه القمة الثالثة بشرم الشيخ على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية وعلى إعلان شرم الشيخ لإطلاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية.
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