أنقرة تؤكد على سريان اتفاقية التعاون العسكرى مع قطر

أعلنت أنقرة اليوم الإثنين سريان اتفاقية التعاون العسكرى التركي–القطرى من جانبها بعد نشرها فى الجريدة الرسمية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وبحسب اتفاقية "التعاون بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر فى مجالات التدريب العسكرى والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضى القطرية"، سيتم تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات التدريب العسكرى والصناعات الدفاعية والمناورات العسكرية المشتركة وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

وتنص الاتفاقية على أن البلد المضيف يسمح للبلد الآخر باستخدام موانيه البحرية ومطاراته ومجاله الجوي، وبتمركز قواته العسكرية على أراضيه، وباستفادته من المنشآت والمخيمات والوحدات والمؤسسات والمنشآت العسكرية.

كما تنص أيضا على أن يقيم الجانبان تعاونا بين الوحدات والمؤسسات العسكرية ويجريان زيارات متبادلة، ويوجهان دعوات للمراقبين من أجل المشاركة فى المناورات المشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات بشأن تحسين وتطوير المناورات والتدريبات الثنائية، كما يقيم البلدان، فضلا عن التعاون فى مجال "مكافحة الإرهاب".

يذكر أن تركيا وقطر وقعتا الاتفاقية المذكورة فى العاصمة التركية أنقرة فى 19 ديسمبر 2014.

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