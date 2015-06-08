"قطان" يستقبل الوفد السعودى لطلائع المبتكرين بعد حصوله على 4 ميداليات فى الملتقى العربى

استقبل السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير السعودية لدى القاهرة، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، وفد المملكة العربية السعودية الفائز بالمركز الثاني في الملتقى العربي الثاني للطلائع، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة المصرية تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وحصد الوفد السعودي للنشء، على أربع ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزية). حيث نالت الطالبة (مياز القبيس – 15 سنة) على الميدالية الذهبية الثانية عن ابتكار "نظام حماية مريض الزهايمر"، ونال الطالب (محمد مسعود السعيدي – 14 سنة) الميدالية الفضية الثالثة عن ابتكار "الريموت الخارق"، وتلته الطالبة (ود سالم – 14 سنة) بالميدالية الفضية الرابعة عن ابتكار "غسالة الحث الكهرومغناطيسي"، وكان المركز التاسع للميداليات البرونزية من نصيب الطالبين (عبد اللاه وهاني الزارع) عن ابتكار "التزود بالوقود الآمن".

وفي ختام فعاليات الملتقى العربي للطلائع والتي عُقدت خلال الفترة من 29 مايو وحتى 9 يونيو 2015، بمركز التعليم المدني، تحت شعار "المبدعون يلتقون"، بحضور الدكتور محمود علام نائب رئيس جامعة النيل، والوزير المفوض عبد الرزاق كشميري، نائب سفير السعودية، ويوسف النعمة نائب سفير العراق، وخليفة الطنيجي نائب سفير الإمارات، وروان سالم البوسعيدي، سكرتير ثان السفارة العمانية، ومحمد أحمد سعيد المستشار الثقافي بسفارة السودان، وحافظ شمس الدين، خبير السياسات الثقافية بمنظمة "اليونسكو".

شارك طلائع الملتقى رؤساء الوفود آراءهم، حول الموضوعات والمجالات التي تناولها الملتقى، مؤكدين على مدى الاستفادة التي عادت عليهم من ورش العمل وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات والصداقات بين المشاركين. وطالب المبدعون الشباب، من القائمين على الأمر بالدول العربية، ضرورة الاهتمام بتلك المبتكرات وتطبيقها في البلدان العربية. وقد شمل حفل الختام، عرض لرحلة الملتقى منذ وصولهم مصر ومروراً بزيارة جامعة الدول العربية، كما تم تسليم الدروع لرؤساء الوفود والطلاب الفائزين، وشهادات تقدير لأعضاء الوفود المشاركة.

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