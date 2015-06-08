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قائد إسرائيلى: لن نخوض حربا أخرى فى قطاع غزة بسبب عدة قذائف صاروخية

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قائد إسرائيلى: لن نخوض حربا أخرى فى قطاع غزة بسبب عدة قذائف صاروخية قائد إسرائيلى: لن نخوض حربا أخرى فى قطاع غزة بسبب عدة قذائف صاروخية
قال قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلى الجنرال سامى ترجمان، إنه لا يمكن لإسرائيل كسر قواعد اللعبة وخوض حرب أخرى فى قطاع غزة وإزالة إنجازات عملية "الجرف الصامد" بسبب إقدام تنظيم مسلح فى القطاع على إطلاق عدة قذائف صاروخية.

وأضاف ترجمان خلال اجتماع عقده مع رؤساء السلطات المحلية فى المنطقة المحيطة بقطاع غزة، أن حركة حماس تبذل جهودا كبيرة من أجل بسط سيطرتها وهيبتها على الفصيل السلفى الذى قام أفراده بإطلاق القذائف باتجاه إسرائيل خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن ترجمان أكد أن إسرائيل لا تزال تعتبر حركة حماس المسئولة عن الهدوء وضبط الأمن فى القطاع، مضيفا الجيش الإسرائيلى يقوم بتحسين أداء المنظومات الدفاعية بهدف التصدى لإطلاق النار وللتهديد الناجم عن الأنفاق والتسلل.

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