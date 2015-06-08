أشرف سالمان يعرض تعديلات لائحة قانون الاستثمار على المجموعة الاقتصادية

عرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الاثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، التعديلات المقترح إدخالها على أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 17 لسنة 2015، حيث تضمن هذا القرار بقانون تعديل بعض المواد الخاصة بالمناطق الحرة بناء على رغبة وزارتى المالية والتجارة والصناعة، للحفاظ على المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة الخاصة والعاملين بها، حيث تضمنت التعديلات قواعد الترخيص بإقامة تلك المناطق.

كما تضمنت التعديلات الضوابط الخاصة بإقامة مشروعات داخل نطاق المناطق الحرة، وكذا قواعد الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات لتلك المناطق، وأساليب التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إذا كان التصرف بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

كما عرض وزير الاستثمار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مشيراً إلى أنه تمت دعوة كل جهات الولاية على الأراضى، للمشاركة فى إعداد اللائحة، والاتفاق بشأنها.

وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يتم دراستها بالتوازى، فى هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وكذا بقسم التشريع بمجلس الدولة، وهى معروضة على الوزراء لمناقشتها.