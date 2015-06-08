موجز الصحافة العالمية.. الأتراك يوجهون ضربة موجعة لديكتاتورية أردوغان

ألقت الصحافة العالمية الضوء على الانتخابات البرلمانية فى تركيا، وقالت صحيفة "الجارديان"، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مزاج تصالحى الآن بعدما انقلب الناخبون الأتراك ضده، مشيرة إلى دعوته للاستقرار مع دخول البلاد فى فترة غير مستقرة لتشكيل حكومة ائتلافية بعدما عانى حزب العدالة والتنمية من خسائر فادحة فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت أمس الأحد.

كما اهتم موقع "دايلى بيست" الأمريكى بنتائج الانتخابات التركية وقالت إن معارضى الرئيس التركى أعلنوا "انتهاء عصر أردوغان" لكن الحزب الحاكم يتعهد بالبقاء فى السلطة.

وعلى جانب آخر قالت صحيفة "الإندبندنت"، إن الشرطة البريطانية تحقق فى هجوم عنصرى بعدما قامت مجموعة من النساء بنزع حجاب امرأة مسلمة كانت فى طريقها لاصطحاب أطفالها من المدرسة.

وقال السفير السعودى لدى لندن، إن المملكة العربية السعودية على استعداد للحصول على سلاح نووى فى حال فشل المجتمع الدولى وقف البرنامج النووى الإيرانى.

وسلطت صحيفة إيه بى سى الإسبانية الضوء على اعتذار الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى للمواطنين عن أى تصرف أو إساءة تعرضوا لها من قبل الموظفين فى الدولة، معتبرة أن هذا الاعتذار يمثل خطوة جيدة وإيجابية لتعزيز ثقة المواطنين وتمسكهم بالسيسى، كما أنها خطوة فى إصلاح هياكل الدولة.

وفى الشأن الإسرائيل، كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، خلال تقرير لها اليوم الاثنين، أن إسرائيل أجرت سلسلة من التجارب على تأثير وأضرار استخدام "القنبلة الإشعاعية"، وذلك فى إطار مشروع يحمل اسم "الحقول الخضراء"، وأنه تم العمل فى هذا المشروع طوال 4 سنوات فى مفاعل "ديمونا" النووى بصحراء النقب.

وعلقت وسائل إعلام إيرانية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم فى تركيا دون أن ينجح بالحصول على الغالبية المطلقة من مقاعد البرلمان، وذهبت تحليلات إيرانية إلى أن السبب الرئيسى فى هزيمة أردوغان وحزبه الحاكم للمرة الأولى منذ 13 عاما، تكمن فى سياسات أردوغان وموقفه من بشار الأسد ودعمه للإرهاب والجماعات الإرهابية فى المنطقة ومنها داعش.

وإلى أهم الأخبار العالمية:

"نيويوك تايمز" تزعم.. إدارة أوباما قدمت تقريرا سريا لـ"الكونجرس" انتقد الحريات داخل مصر وأشاد بإصلاحات الاقتصاد.. ونجاد البرعى للصحيفة: أتوقع القبض على فى أى لحظة.. والقاهرة على موعد مع "صيف ساخن جدا"

واشنطن بوست: الأتراك وجهوا صفعة كبرى لأردوغان فى الانتخابات البرلمانية

الصحف الأمريكية: انتهى عصر أردوغان.. الأتراك يوجهون ضربة موجعة لطموحات ديكتاتور تركيا.. نتائج الانتخابات تقوض خطة تحويل تركيا للنظام الرئاسى.. مخاوف من شبح الصراع على السلطة وفترة من التوتر السياسى

الصحف الأمريكية: الأتراك يوجهون صفعة كبرى لأردوغان.. ومعارضو الرئيس التركى يعلنون انتهاء عصره

الجارديان: أردوغان يتبنى لهجة تصالحية بعد تراجع حزبه فى الانتخابات

الصحف البريطانية: أردوغان يتبنى لهجة تصالحية بعد تراجع حزبه فى الانتخابات.. ثلاث نساء يعتدين على امرأة لارتدائها الحجاب فى بريطانيا .. السعودى فى لندن: جميع الخيارات مطروحة حال فشل المفاوضات مع إيران

الصحافة الإسبانية: اعتذار السيسى للمصريين خطوة إيجابية.. غضب يجتاح الشعب المكسيكى من الانتخابات التى أسموها "الانتخابات الهزلية"

الصحافة الإسرائيلية: إسرائيل أجرت تجارب حول تأثير "القنبلة الإشعاعية" بـ"ديمونا".. وزير إسرائيلى يدعو لتوطين 100 ألف مستوطن فى الجولان خلال 5 سنوات.. هولاند يتصل بنتانياهو لحل أزمة شركة "أورنج"

إعلام إيران: دعم تركيا للجماعات الإرهابية كتب نهاية "الأردوغانية"

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