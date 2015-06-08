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سباح روسى بالغردقة يسعى لتحقيق أطول مدة سباحة بـ 26 ساعة ليدخل "جينيس"

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سباح روسى بالغردقة يسعى لتحقيق أطول مدة سباحة بـ 26 ساعة ليدخل "جينيس" سباح روسى بالغردقة يسعى لتحقيق أطول مدة سباحة بـ 26 ساعة ليدخل "جينيس"
انطلق صباح اليوم السباح الروسى "إليا مايسكى" من جزيرة الأشراف بالقرب من منطقة شدوان إلى المارينا الجديدة بالغردقة أملا فى تحطيم رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس ليصل إلى 26 ساعة سباحة متواصلة من العاشرة صباح اليوم الى الساعة الثانية ظهرا غدا بطول 75 كم.

وذلك ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر للسباحة والغطس تحت رعاية رئاسة الجمهورية ومشاركة الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة ومحافظة البحر الأحمر.

وسيكون هذا الرقم هو الثالث بعد أن حطمت الغردقة على مدار يومين رقمين قياسيين فى غطسة مجمعة ل614 غطاس من عدد من الدول لتنظيف قاع البحر الأحمر بمشاركة وزير السياحة والرقم الثانى للغطاس ولاء حافظ والذى قام باطول غطسة لمدة 51 ساعة 24 دقيقة متواصلة.

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مصر 365