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تأجيل مؤتمر إعلان التحالف الفائز بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس إلى السبت

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تأجيل مؤتمر إعلان التحالف الفائز بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس إلى السبت تأجيل مؤتمر إعلان التحالف الفائز بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس إلى السبت
أصدرت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا بتأجيل حفل الإعلان عن التحالف الفائز بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، مرة ثانية، إلى السبت المُقْبِل بدلاً من الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن التأجيل جاء حتى يتم خروج المؤتمر بشكلٍ لائق، وحتى يتسنى للصحفيين والإعلاميين الذين لم يسجلوا فى حضور المؤتمر تسجيل أسمائهم، ومد تلقى طلبات التسجيل حتى مساء الأربعاء.

وأكد البيان، أن جميع الترتيبات التى تم الاتفاق عليها مع الصحفيين والإعلاميين المدعوين رسميًا، من قِبَل الهيئة سارية، بما فيها أماكن التجمع بالنسبة للصحفيين القادمين من القاهرة إلى الإسماعيلية، وسوف يكون الانتقال، من خلال أتوبيسات الهيئة، والعودة أيضًا بعد انتهاء مراسم المؤتمر.

ويُعْقَد المؤتمر بمبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بمنطقة نمرة 6، تحت رعاية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والرئيس التنفيذى لمشروع محور تنمية قناة السويس.


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