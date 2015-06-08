بيت السناري ينظم ورشة عن “صناعة الأفلام الوثائقية” السبت المقبل

ينظم بيت السناري بالتعاون مع السفارة البولندية ورشة عمل للشباب من الجنسين تحت عنوان”،صناعة الأفلام الوثائقية”،وذلك من الخامسة إلى الثامنة مسائا يوم السبت المقبل 13يونيو.

،يقوم على الورشة الأستاذ محمد عماد؛ مدير تصوير في قناة ON TV،وتتيح للشباب الفرصة للتعريف بمفهوم صناعة الأفلام الوثائقية في مصر، بالإضافة إلى عمل تحليل لبعض الأفلام البولندية المصاحبة للورشة، حيث يعرض الفيلمين البولنديين (Slawomir Mrozek Presents – Paweł Łoziński Jacek Hugo-Bader. Korespondent z Polszy (Jacek Hugo-Bader. A Correspondent Form Poland) – (Paweł Łoziński and Jacek Hugo-Bader))، بالترجمة العربية.

وتستهدف الورشة الشباب من الجنسين بداية من سن 18 سنة فما فوق، بحد أقصى 30 مشترك، وتستمر لمدة يومين،حيث تبدأ السبت 13 يونية 2015م من الخامسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً، والأحد 14 يونية 2015م من السادسة مساءً وحتى التاسعة مساءً.