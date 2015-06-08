مقتل 3 مدنيين في قصف عشوائي للحوثيين في اليمن

مقتل 7 أشخاص بينهم 3 مدنيون وإصابة 58 اخرين في قصف عشوائي نفذه الحوثيون على أحياء بالمدينة عدن في اليمن

واستهدف الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله عدة أحياء سكنية غربي مدينة عدن بقصف عشوائي، كما قصفوا مشروعا سكنيا يستقبل النازحين، مما أسفر عن هروب البعض للمدخل الغربي للمدينة.

كثف طيران التحالف غاراته على مواقع عسكرية موالية لصالح والحوثيين، واستهدفت الغارات موقع ألوية الصواريخ في عطان جنوب غربي المدينة صنعاء، كما قصف مقر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي ) في منطقة السبعين، بالقرب من القصر الرئاسي جنوبي العاصمة.