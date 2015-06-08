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“العبادي” يدعو العالم للتوحيد ضد “داعش”

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“العبادي” يدعو العالم للتوحيد ضد “داعش” “العبادي” يدعو العالم للتوحيد ضد “داعش”

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دول العالم لتوحيد الجهود ضد تنظيم “داعش”، مؤكدا علي ضرورة  إنتباه العالم لهذا الخطر الذي لا يهدد العراق والمنطقة فحسب، بل العالم أجمع.

وقال العبادي في كلمة له خلال مؤتمر قادة مجموعة G7 الذي عقد في ألمانيا  اليوم إن جميع مكونات الشعب العراقي تقاتل “الإرهاب صفا واحدا وتدافع عن العراق وشعبه ووحدة أراضيه، وأن قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي تضم جميع هذه المكونات، إلى جانب قوات البيشمركة وأبناء العشائر”.

وشدد على ضرورة محاربة عقيدة التنظيم المتطرفة الموجهة ضد الدين والإنسان، ودعا إلى مساندة الدولة وتقوية مؤسساتها ومساعدتها في بناء قدراتها على محاربة الإرهاب، والعمل على إضعاف وتدمير قدرة داعش الإرهابية”.

ورحب العبادي بأي جهد دولي لمحاربة “داعش”، قائلا: “إن العالم اليوم بحاجة إلى جهود حثيثة ومتضامنة لإيقاف تدفق الإرهابيين الأجانب الذين يسبّبون القتل والدمار في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مكافحة عمليات تهريب النفط والآثار التي يستخدمها داعش لتمويل آلة الإرهاب”.

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