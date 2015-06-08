المحكمة الأمريكية العليا ترفض الاعتراف بالقدس كمدينة إسرائيلية

قضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة الامريكية اليوم ان الرئيس “أوباما ” ،هو صاحب الكلمة الأخيرة في تحديد وضع “القدس “،سواء كانت تابعه لاسرائيل أم للسلطة الفلسطينية،موضحة عدم إختصاصها بتحديد وضع الاطفال الامريكيون الذين ولدوا هناك.

> وأوضحت المحكمة اليوم أن وضع “القدس” مازال محل نزاع سياسى دولى ، ولا يمكن هذا من وصف الاطفال الامريكيون المولدون بها ،بلانهم ولدوا فى دولة “إسرائيل”.

ووفقًا لقرار المحكمة العليا اليوم تم إبلطال جزئا من القانون الذى يمنح الاباء الامريكيون الحق فى إختيار أسم الدولة التى ولد أبنائهم داخل أحدى أراضيها، وقال القاضي أنتوني كينيدي للمحكمة. ان “القوة للاعتراف بالدول الأجنبية لدى في الرئيس وحده”.