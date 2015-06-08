القبض على عاطلين بحوزتهما 30 لفافة بانجو فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى من القبض على عاطلين بحوزتهما 31 لفافة بانجو بقصد الاتجار.

البداية عندما تلقى اللواء محمد جاد، مدير المباحث الجنائية إخطارًا من رئيس المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط الإدارة بالقبض على كل من المدعو (ا.م.ع) 28 سنة مقيم الضبعية دائرة مركز الإسماعيلية والمدعو (م.ح.ا) 24 سنة عاطل ومقيم بنفس العنوان سبق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزتهما 30 لفافة بانجو تزن 6 كيلو ومبلغ مالى 330 وموبايل.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.