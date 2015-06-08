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متهم بـ"خلية الظواهرى" ينكر صلته بالأحراز والتحقيقات ويطلب مواجهة النيابة

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متهم بـ"خلية الظواهرى" ينكر صلته بالأحراز والتحقيقات ويطلب مواجهة النيابة متهم بـ"خلية الظواهرى" ينكر صلته بالأحراز والتحقيقات ويطلب مواجهة النيابة
سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، التى تنظر محاكمة 68 متهمًا، منهم 54 حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الظواهرى" للمتهم أحمد إسماعيل بالخروج من القفص الزجاجى للحديث أمامها حسب طلبه.

وأنكر المتهم صلته بالأحراز المضبوطة بالقضية والتحقيقات فيها مطالبا بمواجهته بالنيابة العامة حول الأدلة المقدمة بالقضية ضده والتى لا شأن له بها حسب قوله.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.

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مصر 365

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