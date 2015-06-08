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قبل شهر الصيام.. اطمن على سلامة معدتك وداوى أمراضها

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قبل شهر الصيام.. اطمن على سلامة معدتك وداوى أمراضها قبل شهر الصيام.. اطمن على سلامة معدتك وداوى أمراضها
سلامة المعدة من أهم ضمانات التمتع بفوائد الصيام الصحى، فالصيام له من الفوائد الكثير، ونحن على أعتاب أعظم الشهور "رمضان الكريم"، وهو ما يزيد من أهمية الاطمئنان على سلامة المعدة، وقوة تحملها لساعات دون مياه أو طعام.

ويوضح الدكتور محمد المنيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، عضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن سلامة المعدة تضمن راحة فى الصيام، وتمتع تام بفوائده، وامتصاص جيد لطعام الإفطار والسحور، إذا ما كان صحيا، وهو ما يستلزم التخلص من كل الأعراض المرضية التى قد تصيب المعدة أو يعانى منها المريض.

ولكل من يعانى من مشكلة بالمعدة، فينصحه منيسى، بضرورة العرض على مختص قبل شهر الصيام، لعلاج المشكلات المرضية، كالقرح، والحموضة المتكررة، وفساد الطعام، وحرقة المعدة ، والغثيان والقىء، وكذلك الأعراض المضطربة للإخراج كالاسهال والإمساك، لأنها أعراض مرضية لابد من علاجها مبكرا.

والصيام يداوى أغلب هذه المشكلات، التى تزيد بزيادة كميات الطعام التى يتناولها المريض، حسبما يؤكد أستاذ الجهاز الهضمى، إلا أن الصيام يصبح مرهقا فى ظل الإصابة بهذه الأعراض المؤلمة، فقد يعانى الصائم من حرقة معدة، أو حموضة مستمرة، أو تخمة ناتجة عن هذه الأعراض المرضية إذا لم تعالج مبكرا، وحذر منيسى من إهمال علام أمراض المعدة قبل رمضان، فقد تتفاقم الأعراض لتصبح أمراضا مزمنة، كالقرح الاثنى عشر والمعدة، ونزيف المعدة، والتهابات معدة قوية.

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مصر 365