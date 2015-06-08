أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ورشة عمل لمناقشة البعد الاقتصادى للدواء ومعايير اختياره

Google+ Print
ورشة عمل لمناقشة البعد الاقتصادى للدواء ومعايير اختياره ورشة عمل لمناقشة البعد الاقتصادى للدواء ومعايير اختياره
عقدت أمس، الأحد، ورشة عمل تحت رعاية وزير الصحة الدكتورعادل عدوى، لمناقشة البعد الاقتصادى للدواء ومعايير اختياره وتقييمه من أجل تقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين، وذلك بحضور أ.د/ طارق سلمان، مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية، وأ.د/ تامر عصام، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وبحضور مجموعة من قيادات الصيدلة والتأمين الصحى والمجالس الطبية المتخصصة وأساتذة الأورام وعدد من مسئولى شركة جانسن.

وصرح أ.د طارق سلمان، مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية، أن قطاع الصيدلة بوزارة الصحة يعمل كفريق عمل متكامل لضمان توافر الدواء للمريض المصرى بالجودة التى تضمن الفعالية والأمان، حيث لا يتم السماح بتداول أى مستحضر صيدلى إلا بعد التأكد من مطابقته للمعايير والمواصفات العالمية الحديثة، مع مراعاة جعله فى متناول المرضى، لافتاً أنه يشاركهم فى هذه المسئولية شركات الدواء التى تحرص على الإلتزام بكافة قواعد الجودة التى تضعها الوزارة للحفاظ على الصحة العامة ، على حد قوله.

ومن جانبه، أشار ويلم جان بلوك، المدير التنفيذى لمكتب شركة جانسن لشمال أفريقيا، إلى أن الشركة المنظمة للمؤتمر، تنظم ورشة العمل اليوم، تحت رعاية وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل إتاحة الدواء للمريض المصرى، مؤكداً أهمية هذا النوع من ورش العمل التى تهدف إلى بناء جسور التواصل مع جميع العاملين فى مجال الصحة فى .

وناقشت الورشة العديد من الأمور المهمة التى تخص قطاعى صناعة الدواء والرعاية الصحية، مثل أهمية التكنولوجيا الحديثة فى صناعة الدواء وكيفية تقييمها، وأسس اختيار الدواء الأنسب حسب حالة المريض، واستخدام الأدلة الناتجة عن الممارسة الإكلينيكية فى عملية تقييم كفاءة الدواء، مما يتناسب مع سياسة "تحسين نوعية حياة المريض المصرى"، كما تطرقت أيضاً ورشة العمل أيضاً إلى مناقشة كيفية خلق فرص تعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل إتاحة الدواء للمريض المصرى.

والجدير بالذكر أن الورشة قد حضرها لفيف من الأساتذة، من ضمنهم: د تامر عصام، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ود جيهان السيسى، رئيس وحدة اقتصاديات الدواء فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ود سامى الصيرفى، أستاذ الأورام وأخصائى الرعاية التلطيفية بجامعة قصر العينى، ود عبدالله أبو طالب الخبير فى مجال اقتصاديات الصحة، ود راندا الدسوقى، أستاذ مساعد قسم الصحة العامة بجامعة الفيوم، ود ياسين رجائى، مدير المكتب الفنى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة المنظمة للمؤتمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو