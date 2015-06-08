ورشة عمل لمناقشة البعد الاقتصادى للدواء ومعايير اختياره

عقدت أمس، الأحد، ورشة عمل تحت رعاية وزير الصحة الدكتورعادل عدوى، لمناقشة البعد الاقتصادى للدواء ومعايير اختياره وتقييمه من أجل تقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين، وذلك بحضور أ.د/ طارق سلمان، مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية، وأ.د/ تامر عصام، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وبحضور مجموعة من قيادات الصيدلة والتأمين الصحى والمجالس الطبية المتخصصة وأساتذة الأورام وعدد من مسئولى شركة جانسن.

وصرح أ.د طارق سلمان، مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية، أن قطاع الصيدلة بوزارة الصحة يعمل كفريق عمل متكامل لضمان توافر الدواء للمريض المصرى بالجودة التى تضمن الفعالية والأمان، حيث لا يتم السماح بتداول أى مستحضر صيدلى إلا بعد التأكد من مطابقته للمعايير والمواصفات العالمية الحديثة، مع مراعاة جعله فى متناول المرضى، لافتاً أنه يشاركهم فى هذه المسئولية شركات الدواء التى تحرص على الإلتزام بكافة قواعد الجودة التى تضعها الوزارة للحفاظ على الصحة العامة ، على حد قوله.

ومن جانبه، أشار ويلم جان بلوك، المدير التنفيذى لمكتب شركة جانسن لشمال أفريقيا، إلى أن الشركة المنظمة للمؤتمر، تنظم ورشة العمل اليوم، تحت رعاية وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل إتاحة الدواء للمريض المصرى، مؤكداً أهمية هذا النوع من ورش العمل التى تهدف إلى بناء جسور التواصل مع جميع العاملين فى مجال الصحة فى مصر.

وناقشت الورشة العديد من الأمور المهمة التى تخص قطاعى صناعة الدواء والرعاية الصحية، مثل أهمية التكنولوجيا الحديثة فى صناعة الدواء وكيفية تقييمها، وأسس اختيار الدواء الأنسب حسب حالة المريض، واستخدام الأدلة الناتجة عن الممارسة الإكلينيكية فى عملية تقييم كفاءة الدواء، مما يتناسب مع سياسة "تحسين نوعية حياة المريض المصرى"، كما تطرقت أيضاً ورشة العمل أيضاً إلى مناقشة كيفية خلق فرص تعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل إتاحة الدواء للمريض المصرى.

والجدير بالذكر أن الورشة قد حضرها لفيف من الأساتذة، من ضمنهم: د تامر عصام، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ود جيهان السيسى، رئيس وحدة اقتصاديات الدواء فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ود سامى الصيرفى، أستاذ الأورام وأخصائى الرعاية التلطيفية بجامعة قصر العينى، ود عبدالله أبو طالب الخبير فى مجال اقتصاديات الصحة، ود راندا الدسوقى، أستاذ مساعد قسم الصحة العامة بجامعة الفيوم، ود ياسين رجائى، مدير المكتب الفنى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة المنظمة للمؤتمر.