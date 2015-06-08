محافظ البحيرة يفتتح معرض مستلزمات شهر رمضان بكفر الدوار

افتتح الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، معرض السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك الذى نظمته جمعية إرشاد وحماية المستهلك تحت إشراف الغرفة التجارية برئاسة فتحى مرسى بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وذلك بالسرادق الذى إقامته الوحدة المحلية بكفر الدوار على مساحة 500 متر بشارع بورسعيد والذى يضم العديد من منتجات المواد الغذائية واللحوم بأنواعها والأدوات المنزلية والملابس والمصنوعات الجلدية بأسعار المصنع وسعر الجملة، ويستمر المعرض حتى عيد الفطر كما يشارك فى المعرض كبرى شركات المواد الغذائية وشركة مضارب البحيرة بالإضافة إلى منتجات مدرسة الثانوية الزراعية بكفر الدوار.

وتفقد المحافظ السلع المعروضة وتأكد من جودة السلع وأسعارها التنافسية التى ترضى جمهور المستهلكين من المواطنين، وأكد على الالتزام بسياسة الدولة وحرصها على توفير السلع الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة وشدد على استمرار توافر المعروض من السلع وثبات أسعارها طوال شهر رمضان الكريم بجميع المعارض والمنافذ التى تم فتحها بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين، إلى قيام المحافظة بالمتابعة المستمرة لأسعار السلع وجودتها بالإضافة إلى تخصيص رقم (114) على التليفون الأرضى لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن.

حضر الافتتاح، فتحى عبد الغنى، السكرتير المساعد واللواء السيد عيسى، رئيس مدينة كفر الدوار ومديرى مديريات الصحة والتموين والزراعة والتربية والتعليم.