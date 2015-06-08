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الدفاع فى قضية البورصة: قرار بيع البنك الوطنى اتخذه المساهمين.. ولا جريمة إهدار مال عام

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الدفاع فى قضية البورصة: قرار بيع البنك الوطنى اتخذه المساهمين.. ولا جريمة إهدار مال عام الدفاع فى قضية البورصة: قرار بيع البنك الوطنى اتخذه المساهمين.. ولا جريمة إهدار مال عام
أكد المستشار طاهر الخولى المحامى بالنقض ورئيس مكتب الترجمان والخولى للمحاماة والاستشارات القانونية ووكيل المتهم الأول وشركة هيرمس بقضية "البورصة" أن مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية لم يكن له اختصاص فى قرار بيع البنك ولكن هو قرار المساهمين.

وأوضح الخولى أنه طالب خلال مرافعته فى القضية بانتفاء جريمة إهدار المال العام من هذه القضية باعتبار أن السهم مال خاص وليس مالا عاما.

وقال الخولى إن هيئة المحكمة استجابت لطلبه الذى تقدم به فى الجلسة الماضية بحضور أشرف سلمان وزير الاستثمار لمناقشة فى جلسة اليوم باعتباره المستشار المالى السابق لبنك الكويت إبان تنفيذ صفقة البيع والذى أقر بالجلسة أن هذه الصفقة صفقة ناجحة، وتم البيع بمبلغ مليار و 100 مليون دولار دخلت فى الاحتياطى النقدى للدولة، وحصل المساهمون على نصيبهم بالجنيه المصرى وليس بالدولار. وأكد سلمان أن السهم مال خاص وليس مالا عاما.

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مصر 365